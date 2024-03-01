Двоє генералів РФ отримали підозри за удари по енергетиці та мінування "зернового коридору"

Українська спецслужба оголосила підозри двом російським генералам за причетність до обстрілів енергетичних об'єктів і мінування "зернового коридору".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох посадовців вищого командування російських військ, які вчиняли воєнні злочини проти цивільного населення України.

Йдеться про:

віце-адмірала Сергія Пінчука - першого заступника командувача - начальника штабу Чорноморського флоту Військово-морського флоту Збройних сил Росії;

генерал-майора Олега Пчєлу - заступника командувача дальньої авіації Повітряно-космічних сил Збройних сил Росії.

Фото: Генерали (facebook.com/SecurSerUkraine)

Обидва чиновники віддавали накази на здійснення ракетних ударів по цивільній і критичній інфраструктурі України.

Удари по енергетиці

За даними слідства, Пчєла і Пінчук є одними з організаторів масованих ракетних ударів по Україні з 10 жовтня 2022 року по січень 2023 року.

За цей час окупанти випустили по об'єктах енергетичної інфраструктури України десятки крилатих ракет повітряного та морського базування типу Х-101, 3М14 "Калібр" та надзвукову ракету Х-22.

Унаслідок ворожих атак загинуло понад 50 мирних жителів, ще понад 110 - дістали важкі поранення. Серед загиблих і госпіталізованих були малолітні діти.

"Зерновий коридор"

Пінчук також віддав наказ замінувати морський шлях від Босфору до Одеси, щоб заблокувати "зерновий коридор".

Російський адмірал особисто командував обстрілами припортової інфраструктури та прибережних об'єктів агропромислового комплексу України.

Таким чином росіяни сподівалися зірвати експорт української сільгосппродукції, а також знищити логістичні центри її перевезення та зберігання.

Генералам оголосили підозри

На підставі зібраних доказів російському віце-адміралу Сергію Пінчуку і генерал-майору Олегу Пчєлі повідомлено про підозру за чотирма статтями кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;

порушення законів та звичаїв війни;

порушення законів та звичаїв війни, що призвели до загибелі людей.

"Тривають комплексні заходи для притягнення обох зловмисників до відповідальності за вчинення інших злочинів проти нашої держави", - додали в СБУ.

Підозри російським генералам

Нещодавно СБУ повідомила про заочну підозру російському генералу Якову Резанцеву, який командував захопленням Херсонської області. Саме він віддав наказ військам РФ вторгнутися в регіон із Криму.

Також правоохоронці повідомили про підозру двом російським генералам у причетності до обстрілу Херсона 3 травня. Унаслідок тієї атаки окупантів загинули 24 людини.