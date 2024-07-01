ua en ru
Пн, 01 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прокуратура заочно висунула обвинувачення голові Башкортостану і меру Уфи

Понеділок 01 липня 2024 13:06
UA EN RU
Прокуратура заочно висунула обвинувачення голові Башкортостану і меру Уфи Ілюстративне фото (УНІАН)
Автор: Валерія Поліщук

Генпрокуратура повідомила про підозру очільнику Республіки Башкортостан РФ та голові адміністрації міського округу міста Уфа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Прокуратура висунула їм звинувачення у фінансуванні протиправних дій, спрямованих на зміну меж та державного кордону України. Ці дії, вчинені групою осіб за попередньою змовою, суперечать положенням Конституції України (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

Згідно з результатами розслідування, посадовці російської республіки та її столиці з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно допомагають забезпечувати російські війська матеріально-фінансовими ресурсами.

Використовуючи свої політичні зв'язки та адміністративні важелі, підозрювані особи особисто давали розпорядження на закупівлю для армії РФ військової техніки, обладнання, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, медикаментів, продуктів харчування, будівельних матеріалів та інших товарів.

Матеріальні ресурси відправляються в тому числі в Україну, де окупаційні війська виконують завдання із захоплення українських територій.

Лідери Башкортостану використовують сучасні мультимедійні платформи, щоб інформувати громадян про допомогу, що надається учасникам так званої "сво". Текстові публікації доповнюються фото- та відеоматеріалами, які демонструють "відправку гуманітарних конвоїв до зони спеціальної військової операції".

Ці конвої, що складаються з десятків вантажівок, доставляють необхідні товари. Особливо урочисто відзначали "сотий ювілейний гумконвой", який був відправлений восени 2023 року.

Раніше СБУ оголосила підозри двом російським генералам за причетність до обстрілів енергетичних об'єктів і мінування "зернового коридору".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генпрокурор Війна Росії проти України Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Чи був незвичним вчорашній удар по Києву: що каже експерт про тактику та плани ворога
Чи був незвичним вчорашній удар по Києву: що каже експерт про тактику та плани ворога
DAILY
Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Своїми силами. Як Київ готується до тривалих відключень світла і скільки це коштує