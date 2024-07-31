СБУ объявила подозрение высокопоставленным чиновникам РФ за содействие войне против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оба чиновника являются частью близкого окружения Кремля и активно способствуют ведению войны против Украины.

По данным следствия, Алексей Дюмин, бывший охранник Путина и нынешний секретарь Государственного совета РФ, занимался мобилизацией Тульской области для боевых действий в Украине. Он организовал частичную мобилизацию мужчин, создал Центр беспилотных систем и наладил производство FPV-дронов и других беспилотных летательных аппаратов. Дюмин также активно обеспечивал военные нужды РФ.

Юнус-Бек Евкуров, заместитель министра обороны РФ, отвечает за подготовку военнослужащих по контракту и мобилизованных лиц, которые затем участвуют в боевых действиях в Украине.

СБУ и Офис генпрокурора сообщили обоим фигурантам о подозрении по ст. 437 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны. Поскольку подозреваемые скрываются от правосудия, продолжаются активные меры для их наказания.