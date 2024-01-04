СБУ оголосила підозру соратниці гауляйтера Аксьонова. Вона готує дітей до війни з Україною

Соратниці гауляйтера окупованого Криму Ані Григорян українські спецслужби оголосили про підозру. Вона причетна до підготовки дітей до війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Про кого йдеться

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Ані Григорян - "заступницю" голови окупаційного "комітету молодіжної політики Криму".

На цю "посаду" її призначили за особистої протекції гауляйтера Сергія Аксьонова в листопаді 2022 року для масового нав'язування кремлівської пропаганди серед підростаючого покоління.

Перебуваючи в лавах загарбницького "уряду", Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України і вступати в російські військові училища. З такими "тезами" вона виступала перед сотнею учнів у Форосі на шкільних зборах восени цього року.

Григорян налаштовує дітей у Криму проти України

Фігурантка очолює так званий "центр військово-патріотичного виховання "Авангард", який створений окупантами на території півострова.

Там російські інструктори навчають місцевих школярів 9-11 класів тактики ведення бою та проводять з дітьми вогневу підготовку із застосуванням різних зразків стрілецького озброєння.

Фото: Ані Григорян (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Окрім військового "курсу" учнів "обробляють" ідеологічно, щоб сформувати в них вороже ставлення до нашої держави та підготувати до участі в бойових діях проти Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Щоб примусово залучити дітей до "Авангарду", колаборантка дає прямі вказівки директорам шкіл і проводить відповідну роботу з батьками.

Їй загрожує до 10 років в'язниці

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Григорян про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Оскільки фігурантка перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці виявляють зрадників і колаборантів в Україні

Правоохоронці встановили особу гауляйтера села Лукʼянці в Харківській області. Йому оголосили підозру в колабораційній діяльності.

Також колишньому депутату Державної думи РФ Магомеду Гаджиєву повідомили про підозру. У 2014 році він підтримав рішення про окупацію Криму.