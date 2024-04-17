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СБУ оголосила підозру російському співаку Герелло: в чому причина

Архівне фото: Василь Герелло (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російському співаку з Маріїнського театру Василю Герелло оголосила підозру українська спецслужба. Він причетний до пропаганди війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБ України у Вінницькій області.

Деталі справи

Правоохоронці уточнюють, що Герелло відкрито виступав на підтримку РФ, зокрема під час масових заходів за участю диктатора Володимира Путіна на честь незаконної анексії Криму.

У своїх інтерв'ю та публічних виступах з початку 2000-х він розповідав про "єдність братніх народів" і про те, що "більшість українців за Росію".

Крім того, у серпні 2023 року Герелло на запрошення військово-політичного керівництва РФ виступив на концерті у військово-медичній академії ім. С. Кірова для російських окупантів, які брали участь у війні проти України.

Фото: Герелло (facebook.com)

Під час заходу він висловився на підтримку російських загарбників і героїзував їхню участь у війні проти України.

У чому його підозрюють

Ініційовані спецслужбою експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь Кремля.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили Герелло про заочну підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • пропаганда війни.

"Оскільки зловмисник перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - повідомили в СБУ.

Василь Герелло

Народився в селі Васловівці Чернівецької області. Є народним артистом РФ.

18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму. 20 березня 2022 року в Чернівцях демонтували зірку на честь співака, який виступив на підтримку вторгнення

У травні 2022 року Латвія заборонила Герелло в'їзд у країну за підтримку і виправдання агресії Росії в Україні.

Підозри від СБУ поплічникам РФ

Українська спецслужба документує злочини окупантів та їхніх пособників. Серед таких осіб є й відомі особистості.

Нещодавно СБУ оголосила підозру співачці та колишній нардепці від "Партії регіонів" Таїсії Повалій.

Також правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді "політексперту" Михайлу Шпіру.

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