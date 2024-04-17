СБУ объявила подозрение российскому певцу Герелло: в чем причина

Детали дела

Правоохранители уточняют, что Герелло открыто выступал в поддержку РФ, в частности во время массовых мероприятий с участием диктатора Владимира Путина в честь незаконной аннексии Крыма.

В своих интервью и публичных выступлениях с начала 2000-х он рассказывал о "единстве братских народов" и о том, что "большинство украинцев за Россию".

Кроме того, в августе 2023 года Герелло по приглашению военно-политического руководства РФ выступил на концерте в военно-медицинской академии им. С. Кирова для российских оккупантов, участвовавших в войне против Украины.

Фото: Герелло (facebook.com)

Во время мероприятия он высказался в поддержку российских захватчиков и героизировал их участие в войне против Украины.

В чем его подозревают

Инициированные спецслужбой экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности в пользу Кремля.

На основании собранных доказательств следователи сообщили Герелло о заочном подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

пропаганда войны.

"Поскольку злоумышленник находится на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства", - сообщили в СБУ.

Василий Герелло

Родился в селе Васлововцы Черновицкой области. Является народным артистом РФ.

18 марта 2022 года выступил в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма. 20 марта 2022 года в Черновцах демонтировали звезду в честь певца, который выступил в поддержку вторжения

В мае 2022 года Латвия запретила Герелло въезд в страну за поддержку и оправдание агрессии России в Украине.

Подозрения от СБУ приспешникам РФ

Украинская спецслужба документирует преступления оккупантов и их пособников. Среди таких лиц есть и известные личности.

Недавно СБУ объявила подозрение певице и бывшей нардепу от "Партии регионов" Таисии Повалий.

Также правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене "политэксперту" Михаилу Шпиру.