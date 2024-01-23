СБУ оголосила підозру російській блогерці, вона закликала "добивати українців" у Харкові

Про кого йдеться

Служба безпеки зібрала доказову базу на російську блогерку Ельвіну Боровкову, яка публічно закликала до геноциду українців.

Фігурантка входить до пулу пропагандистів російського диктатора Володимира Путіна, які агітують за масові вбивства громадян України та повне знищення нашої цивільної інфраструктури.

Так, зловмисниця вихваляла обстріл Харкова 22 лютого 2023 року, коли росіяни застосували по місту зенітно-ракетні комплекси С-300.

Наступного дня після події Боровкова закликала окупантів завдати повторного удару по обласному центру, щоб "добити тих, хто вижив".

Блогерка закликала "стерти" Україну

Пропагандистка записала та оприлюднила власне звернення до командування російських військ, у якому пропонувала зруйнувати Україну "під нуль".

За даними слідства, деструктивні відео ворожої блогерки одразу "підхоплювали" топові кремлівські телеканали для створення постановочних сюжетів про війну в Україні.

Фото: Блогерка (facebook.com/SecurSerUkraine)

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисниці проти нашої держави.

Що їй загрожує

На підставі зібраних доказів слідчі заочно повідомили Боровковій про підозру за фактом публічних закликів до геноциду. Їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

"Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території Росії, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за скоєні злочини", - додала спецслужба.

Заклики до геноциду українського народу

У травні 2022 року російському пропагандисту Тимофію Сергейцеву оголосили підозру за заклики до геноциду українського народу, зміну державного кордону і повалення конституційного ладу в Україні.

Також слідчі СБУ з'ясували, що доцент окупаційного Кримського федерального університету ім. В.І. Вернадського здійснював пропагандистську кампанію проти України.