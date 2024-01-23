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СБУ объявила подозрение российской блогерше, она призывала "добивать украинцев" в Харькове

Архивное фото: Эльвира Боровкова (рос СМИ)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители объявили о подозрении российскому блогеру Эльвире Боровковой, которая ранее призывала российскую армию "добивать" жителей Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Служба безопасности собрала доказательную базу на российского блогера Эльвину Боровкову, которая публично призывала к геноциду украинцев.

Фигурантка входит в пул пропагандистов российского диктатора Владимира Путина, которые агитируют за массовые убийства граждан Украины и полное уничтожение нашей гражданской инфраструктуры.

Так, злоумышленница восхваляла обстрел Харькова 22 февраля 2023 года, когда россияне применили по городу зенитно-ракетные комплексы С-300.

На следующий день после события Боровкова призвала оккупантов нанести повторный удар по областному центру, чтобы "добить тех, кто выжил".

Блогерша призвала "стереть" Украину

Пропагандистка записала и обнародовала собственное обращение к командованию российских войск, в котором предлагала разрушить Украину "под ноль".

По данным следствия, деструктивные видео вражеской блогерши сразу "подхватывали" топовые кремлевские телеканалы для создания постановочных сюжетов о войне в Украине.

Фото: Блогерша (facebook.com/SecurSerUkraine)

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности злоумышленницы против нашего государства.

Что ей угрожает

На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Боровковой о подозрении по факту публичных призывов к геноциду. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

"Поскольку злоумышленница скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения ее к ответственности за совершенные преступления", - добавила спецслужба.

Призывы к геноциду украинского народа

В мае 2022 года российскому пропагандисту Тимофею Сергейцеву объявили подозрение за призывы к геноциду украинского народа, изменения государственной границы и свержение конституционного строя в Украине.

Следователи СБУ выяснили, что доцент оккупационного Крымского федерального университета им. В.И. Вернадский осуществлял пропагандистскую кампанию против Украины.

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