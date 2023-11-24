СБУ оголосила підозру окупанту, який отримав "Героя Росії" за розстріли в Бучі

Про кого йдеться

Зловмисником є підполковник Олександр Досягаєв - командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії Повітряно-десантних військ РФ.

Встановлено, що на початку березня 2022 року він керував діями ворожих десантників, які захопили Бучу.

Підпорядкований йому підрозділ брав активну участь у так званих "зачистках" і фільтраційних заходах, спрямованих на придушення руху опору і залякування жителів регіону.

Які злочини скоював окупант

Під час одного з каральних заходів за наказом свого командира ворожі десантники протягом двох годин розстріляли на проїжджій частині 4-х мирних жителів.

Постраждалі - місцевий мешканець та троє волонтерів, які проїжджали повз на власному авто. Усі жертви загинули на місці від завданих множинних вогнепальних поранень.

Фото: Окупант (facebook.com/SecurSerUkraine)

Після втечі загарбників із Київської області вище військово-політичне керівництво РФ нагородило Досягаєва "Орденом мужності" і зіркою "Героя Росії".

СБУ оголосила підозру

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Досягаєву про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Наразі перевіряється інформація про можливу загибель Досягаєва на війні в Україні. Його смерть не є підставою для припинення розслідування та встановлення всіх співучасників і виконавців злочину. Міноборони РФ повідомляло, що Досягаєв загинув 24 травня минулого року.

Масові вбивства жителів Бучі

Під час окупації міста Бучі та його околиць російські війська влаштували масові вбивства мирних жителів. Трупи загиблих людей знайшли українські військові одразу ж після деокупації міста у квітні 2022 року.

Поліція повідомляла, що від рук окупантів у місті загинула щонайменше 461 людина, а на інших територіях Київської області росіяни вбили щонайменше 1137 людей.

Нещодавно Держдепартамент США ввів санкції проти полковника армії РФ Азатбека Омурбекова, а також російського солдата Данила Фролкіна за скоєні злочини проти українців у Бучі та Андріївці.