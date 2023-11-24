СБУ объявила подозрение оккупанту, получившему "Героя России" за расстрелы в Буче

О ком идет речь

Злоумышленником является подполковник Александр Досягаев - командир 2-го батальона 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск РФ.

Установлено, что в начале марта 2022 года он руководил действиями вражеских десантников, которые захватили Бучу.

Подчиненное ему подразделение принимало активное участие в так называемых "зачистках" и фильтрационных мероприятиях, направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.

Какие преступления совершал оккупант

Во время одного из карательных мероприятий по приказу своего командира вражеские десантники в течение двух часов расстреляли на проезжей части 4-х мирных жителей.

Пострадавшие - местный житель и трое волонтеров, которые проезжали мимо на собственном авто. Все жертвы погибли на месте от нанесенных множественных огнестрельных ранений.

Фото: Оккупант (facebook.com/SecurSerUkraine)

После бегства захватчиков из Киевской области высшее военно-политическое руководство РФ наградило Досягаева "Орденом мужества" и звездой "Героя России".

СБУ объявила подозрение

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Досягаеву о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством.

Сейчас проверяется информация о возможной гибели Досягаева на войне в Украине. Его смерть не является основанием для прекращения расследования и установления всех соучастников и исполнителей преступления. Минобороны РФ сообщало, что Досягаев погиб 24 мая прошлого года.

Массовые убийства жителей Бучи

Во время оккупации города Бучи и его окрестностей российские войска устроили массовые убийства мирных жителей. Трупы погибших людей нашли украинские военные сразу же после деоккупации города в апреле 2022 года.

Полиция сообщала, что от рук оккупантов в городе погиб по меньшей мере 461 человек, а на других территориях Киевской области россияне убили по меньшей мере 1137 человек.

Недавно Госдепартамент США ввел санкции против полковника армии РФ Азатбека Омурбекова, а также российского солдата Даниила Фролкина за совершенные преступления против украинцев в Буче и Андреевке.