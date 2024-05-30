СБУ оголосила підозру очільнику російської катівні в Луганській області

Як з'ясували правоохоронці, після захоплення Старобільська Охріменко пішов на співпрацю з агресором, а вже у червні 2022 року, за погодження керівництва Федеральної служби виконання покарань РФ, його призначили очільником окупаційної тюрми.

Зазначається, що фактично цей заклад функціонував як катівня, до якої звозили учасників руху опору в регіоні.

За даними слідства, саме Охріменко організував охорону камер та периметру російської в’язниці, в якій тримали викрадених людей. Крім цього, фігурант особисто брав участь у численних тортурах, що відбувались у катівні.

Незаконно ув’язнених тримали довгий час без їжі та води, а також імітували їхній розстріл. У такий спосіб Охріменко "вибивав" згоду потерпілих на співпрацю з окупантами.

Згодом його призначили очільником іншого окупаційного "СІЗО" у тимчасово захопленому Луганську, де він продовжує брати участь у репресіях проти місцевих жителів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Охріменку про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Оскільки фігурант переховується на тимчасово окупованій частині сходу України, наразі тривають комплексні заходи, щоб його знайти та покарати.