СБУ объявила подозрение руководителю российской пыточной в Луганской области

Как выяснили правоохранители, после захвата Старобельска Охрименко пошел на сотрудничество с агрессором, а уже в июне 2022 года, по согласованию руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ, его назначили главой оккупационной тюрьмы.

Отмечается, что фактически это заведение функционировало как застенка, в которую свозили участников движения сопротивления в регионе.

По данным следствия, именно Охрименко организовал охрану камер и периметра российской тюрьмы, в которой содержались похищенные люди. Кроме этого, фигурант лично участвовал в многочисленных пытках, которые происходили в пыточной.

Незаконно заключенных держали долгое время без еды и воды, а также имитировали их расстрел. Таким образом, Охрименко "выбивал" согласие пострадавших на сотрудничество с оккупантами.

Впоследствии его назначили главой другого оккупационного "СИЗО" во временно захваченном Луганске, где он продолжает участвовать в репрессиях против местных жителей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Охрименко о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку фигурант скрывается на временно оккупированной части востока Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать.