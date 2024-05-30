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СБУ объявила подозрение руководителю российской пыточной в Луганской области

Фото: СБУ объявила подозрение руководителю российской пыточной в Луганской области (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе российской пыточной на временно оккупированной части Луганской области. Речь об Игоре Охрименко бывшем чиновнике местного подразделения расформированной милиции, который поддержал полномасштабное вторжение РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как выяснили правоохранители, после захвата Старобельска Охрименко пошел на сотрудничество с агрессором, а уже в июне 2022 года, по согласованию руководства Федеральной службы исполнения наказаний РФ, его назначили главой оккупационной тюрьмы.

Отмечается, что фактически это заведение функционировало как застенка, в которую свозили участников движения сопротивления в регионе.

По данным следствия, именно Охрименко организовал охрану камер и периметра российской тюрьмы, в которой содержались похищенные люди. Кроме этого, фигурант лично участвовал в многочисленных пытках, которые происходили в пыточной.

Незаконно заключенных держали долгое время без еды и воды, а также имитировали их расстрел. Таким образом, Охрименко "выбивал" согласие пострадавших на сотрудничество с оккупантами.

Впоследствии его назначили главой другого оккупационного "СИЗО" во временно захваченном Луганске, где он продолжает участвовать в репрессиях против местных жителей.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Охрименко о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку фигурант скрывается на временно оккупированной части востока Украины, продолжаются комплексные меры, чтобы его найти и наказать.

Напомним, ранее мы сообщали, что Служба безопасности задержала бывшего охранника российской пыточной, пытавшегося скрыться в рядах Вооруженных сил Украины.

Также недавно украинскую разведку во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ликвидировали предателя - организатора пыточной.

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