СБУ оголосила підозру головному капелану РФ: готує для армії "агітаторів у рясах"

За інформацією правоохоронців, Дмитро Василенков є заступником глави синодального відділу РПЦ із взаємодії зі ЗС РФ і правоохоронними органами РФ.

У СБУ встановили, що Василенков публічно пропагує війну Росії проти України і виправдовує військові злочини російських окупантів.

У квітні 2023 року патріарх Кирил Гундяєв призначив Василенкова "головним військовим священиком", який поширює кремлівські наративи у ЗС РФ.

Зокрема, підозрюваний проводить спеціальні курси з підготовки "агітаторів у рясах", які потім нав'язують ідеологію рашизму солдатам РФ.

Згідно з матеріалами справи, з 2014 року фігурант 60 разів їздив на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, де благословляв окупантів на війну проти України.

При цьому він залучав священиків УПЦ (МП) до виправдання окупації української території.

Василенкову повідомили про підозру в пропаганді війни та виправданні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України.

Тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисника до відповідальності.