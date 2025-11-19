СБУ объявила подозрение главному капеллану РФ: готовит для армии "агитаторов в рясах"

"Главный военный священник" РФ Дмитрий Василенков получил подозрение. Он занимается подготовкой священников, которые навязывают оккупантам идеологию рашизма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.
По информации правоохранителей, Дмитрий Василенков является заместителем главы синодального отдела РПЦ по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами РФ.
В СБУ установили, что Василенков публично пропагандирует войну России против Украины и оправдывает военные преступления российских оккупантов.
В апреле 2023 года патриарх Кирилл Гундяев назначил Василенкова "главным военным священником", который распространяет кремлевские нарративы в ВС РФ.
В частности, подозреваемый проводит специальные курсы по подготовке "агитаторов в рясах", которые потом навязывают идеологию рашизма солдатам РФ.
Согласно материалам дела, с 2014 года фигурант 60 раз ездил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, где благословлял оккупантов на войну против Украины.
При этом он привлекал священников УПЦ (МП) к оправданию оккупации украинской территории.
Василенкову сообщили о подозрении в пропаганде войны и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.
Продолжаются комплексные меры, чтобы привлечь злоумышленника к ответственности.
Напомним, еще в марте прошлого года Институт изучения войны (ISW) писал, что Русская православная церковь пытается создать широкую националистическую идеологию вокруг войны против Украины.
В частности, РПЦ назвала войну против Украины экзистенциальной и цивилизационной "священной войной".