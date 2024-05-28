СБУ оголосила підозру голові банку РФ за впровадження рублів в окупованих областях

За даними прес-службу, Ареф’єв займається цим за вказівкою Кремля та центробанку РФ. Для цього Ареф’єв за підтримки місцевих гауляйтерів відкрив більше 200 відділень російського банку в Криму, Донецьку та Луганську.

Після захоплення лівобережної частини Херсонської та частини Запорізької області фігурант організував там створення ще 27 "філій" окупаційної фінустанови. Здебільшого відкриття банків відбувалося на базі захоплених відділень місцевих українських банків

"У такий спосіб агресор намагається зробити всі готівкові та електронні розрахунки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях в російських рублях", - йдеться в повідомленні.

Крім того, окупаційні структури ЦМРБанку беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ, які воюють проти України. Найбільше це стосується виплати "зарплат" окупантам та покриття затрат на їхнє "розквартирування".

Також на відділення кремлівської фінустанови максимально заведені всі банківські розрахунки місцевих окупаційних адміністрацій Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Ареф’єву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до тяжких наслідків).

"Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора", - йдеться в повідомленні.