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СБУ объявила подозрение главе банка РФ за внедрение рублей в оккупированных областях

Фото: Руслан Арефьев (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе ЦМРБанка Руслану Арефьеву, который вводит "рублевую зону" во временно оккупированных российской армией регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным пресс-службы, Арефьев занимается этим по указанию Кремля и центробанка РФ. Для этого Арефьев при поддержке местных гауляйтеров открыл более 200 отделений российского банка в Крыму, Донецке и Луганске.

После захвата левобережной части Херсонской и Запорожской области фигурант организовал там создание еще 27 "филиалов" оккупационного финучреждения. В основном открытие банков происходило на базе захваченных отделений местных украинских банков.

"Таким образом агрессор пытается произвести все наличные и электронные расчеты на временно неподконтрольных Украине территориях в российских рублях", - говорится в сообщении.

Кроме того, оккупационные структуры ЦМРБанка принимают участие в финансировании подразделений российских войск, воюющих против Украины. Больше всего это касается выплаты "зарплат" оккупантам и покрытия затрат на их "расквартирование".

Также на отделение кремлевского финучреждения максимально заведены все банковские расчеты местных оккупационных администраций России.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности заочно сообщили Арефьеву о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекшие тяжкие последствия).

"Продолжаются комплексные меры по привлечению злоумышленника к ответственности. Расследование проводилось при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора", - говорится в сообщении.

 

 

Напомним, в 2023 году СБУ начальника финансового отдела бывшей оккупационной администрации Купянска Харьковской области, вводившей "рублевую зону" в городе. Купянск был освобожден в сентябре 2022 года.

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