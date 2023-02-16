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СБУ оголосила підозру главі російського "Промсвязьбанку" (відео)

Фото: Петро Фрадков (росЗМІ)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки оголосила підозру голові російського "Промсвязьбанку" Петру Фрадкову. Він займається впровадженням рублів на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними правоохоронців, Фрадков входить до найближчого оточення Кремля і є одним з головних організаторів запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.

"Саме він виконує вказівку вищого військово-політичного керівництва РФ щодо відкриття "філій" "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов", - йдеться в повідомленні.

Також встановлено, що російський посадовець координує окупантів, відповідальних за блокування обігу гривні на захоплених територіях України.

"Для цього ворог заборонив на захоплених територіях проводити електронні операції і готівкові розрахунки у гривні, а також унеможливив її інкасацію", - зазначили в СБУ.

При цьому отримані відповідним шляхом рублі спрямовують на фінансування окупаційних військ у війні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Фрадкову про підозру за ч. 3 ст. 110 ККУ (вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Йому загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що на території окупованого Донбасу "Промсвязьбанк" почав роботу "офіційно" ще влітку минулого року.

Також ми писали, що попри санкції російські банки продовжують фінансувати війну проти України. Серед них і "Промсвязьбанк".

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