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СБУ объявила подозрение главе российского "Промсвязьбанка" (видео)

Фото: Петр Фрадков (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности объявила подозрение главе российского "Промсвязьбанка" Петру Фрадкову. Он занимается внедрением рублей на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным правоохранителей, Фрадков входит в ближайшее оцепление Кремля и является одним из главных организаторов введения так называемой "рублевой зоны" во временно захваченных районах юга и востока Украины.

"Именно он выполняет указание высшего военно-политического руководства РФ по открытию "филиалов" "Промсвязьбанка" на базе захваченных отделений украинских финучреждений", - говорится в сообщении.

Также установлено, что российское чиновник координирует оккупантов, ответственных за блокирование обращения гривны на захваченных территориях Украины.

"Для этого враг запретил на захваченных территориях проводить электронные операции и наличные расчеты в гривне, а также сделал невозможным ее инкассацию", - отметили в СБУ.

При этом полученные соответствующим путем рубли направляются на финансирование оккупационных войск в войне.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Фрадкову о подозрении по ч. 3 ст. 110 УКУ (совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекших гибель людей и других тяжких последствий).

Ему грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что на территории оккупированного Донбасса "Промсвязьбанк" начал работу "официально" еще летом прошлого года.

Также мы писали, что, несмотря на санкции, российские банки продолжают финансировать войну против Украины. В их числе и "Промсвязьбанк".

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