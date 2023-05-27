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СБУ оголосила підозру чотирьом колаборантам, серед них посадовці "МНС РФ"

Фото: СБУ оголосила підозру чотирьом колаборантам, серед них посадовці "МНС РФ" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України оголосила про підозру ще чотирьом ворожим поплічникам. Серед останніх - так звані посадовці "МНС Росії" й колишня працівниця Мін’юсту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Серед викритих поплічників ворога:

  • рецидивіст, якого в 2021 році було засуджено до 10 років в'язниці за злочини у складі підконтрольної Росії "Козачої національної гвардії війська донського". Злочинець увесь час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області, а з вересня минулого року - очолив "Лисичанський пожежно-рятувальний загін";
  • ще двоє фігурантів - монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"Після захоплення частини регіону вони підтримали російських загарбників і пішли з ними на добровільну співпрацю. За це монтера призначили керівником утвореного окупантами "відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська", інший очолив міську "пожежно-рятувальну частину МНС "ЛНР", - пише пресслужба.

  • колишня працівниця Мін'юсту, яка в березні минулого року втекла до тимчасово окупованої частини Донецької області. Там зрадниця виправдовувала злочини Росії й закликала цивільних підтримати дії окупантів.

"Наразі зловмисницю оголошено у розшук.Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні будуть судити дев'ятьох окупантів, які проводили "зачистки" на тимчасово окупованих територіях. Злочинцям загрожує довічне ув'язнення.

Тим часом зрадник, який "зливав" позиції захисників Маріуполя, наступні десять років проведе за ґратами.

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