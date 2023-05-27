СБУ оголосила підозру чотирьом колаборантам, серед них посадовці "МНС РФ"

Служба безпеки України оголосила про підозру ще чотирьом ворожим поплічникам. Серед останніх - так звані посадовці "МНС Росії" й колишня працівниця Мін’юсту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Серед викритих поплічників ворога: рецидивіст, якого в 2021 році було засуджено до 10 років в'язниці за злочини у складі підконтрольної Росії "Козачої національної гвардії війська донського". Злочинець увесь час переховувався від правосуддя на тимчасово окупованій частині Луганської області, а з вересня минулого року - очолив "Лисичанський пожежно-рятувальний загін";

ще двоє фігурантів - монтер провайдерської фірми та колишній посадовець місцевого підрозділу Держслужби з надзвичайних ситуацій. "Після захоплення частини регіону вони підтримали російських загарбників і пішли з ними на добровільну співпрацю. За це монтера призначили керівником утвореного окупантами "відділу внутрішньої політики адміністрації Лисичанська", інший очолив міську "пожежно-рятувальну частину МНС "ЛНР", - пише пресслужба. колишня працівниця Мін'юсту, яка в березні минулого року втекла до тимчасово окупованої частини Донецької області. Там зрадниця виправдовувала злочини Росії й закликала цивільних підтримати дії окупантів. "Наразі зловмисницю оголошено у розшук.Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.