СБУ объявила подозрение четырем коллаборантам, среди них чиновники "МЧС РФ"

Служба безопасности Украины объявила о подозрении еще четырем вражеским приспешникам. Среди последних - так называемые должностные лица "МЧС России" и бывшая сотрудница Минюста.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Среди разоблаченных пособников врага: рецидивист, который в 2021 году был приговорен к 10 годам тюрьмы за преступления в составе подконтрольной России "Казачьей национальной гвардии войска донского". Преступник все время скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области, а с сентября прошлого года - возглавил "Лисичанский пожарно-спасательный отряд";

еще двое фигурантов - монтер провайдерской фирмы и бывший чиновник местного подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. "После захвата части региона они поддержали российских захватчиков и пошли с ними на добровольное сотрудничество. За это монтера назначили руководителем образованного оккупантами "отдела внутренней политики администрации Лисичанска", другой возглавил городскую "пожарно-спасательную часть МЧС "ЛНР", - пишет пресс-служба. бывшая работница Минюста, которая в марте прошлого года сбежала во временно оккупированную часть Донецкой области. Там предательница оправдывала преступления России и призывала гражданских поддержать действия оккупантов. "Сейчас злоумышленница объявлена в розыск, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения виновных к ответственности за преступления против нашего государства", - добавляет СБУ.