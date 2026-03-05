Готуйте документи: у Львові починаються масштабні перевірки

Теракт у Львові

Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого поблизу ТЦ "Магнус" у Львові пролунали вибухи під час виклику поліції через пограбування магазину.

Після прибуття правоохоронців стався другий вибух - згодом інцидент кваліфікували як теракт.

Унаслідок атаки загинула 23-річна патрульна, ще 25 людей зазнали поранень. Одинадцятьох госпіталізували.

Вчора стало відомо, що внаслідок теракту у Львові у лікарні помер 30-річний нацгвардієць Йосиф Павлинський, який отримав поранення під час виконання службового обов’язку.

Також у справі про теракт у Львові з’явилися нові деталі, про які стало відомо РБК-Україна.