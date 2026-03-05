Готуйте документи: у Львові починаються масштабні перевірки

З 5 березня Служба безпеки проводитиме контррозвідувальні заходи на території Львова. Вони триватимуть пʼять днів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Управління СБУ у Львівській області у Facebook.
За даними СБУ, контррозвідувальні заходи на території Львова триватимуть з 5 по 9 березня.
Дії правоохоронців охоплюватимуть усе місто.
До безпекових заходів, окрім Служби безпеки України, також залучать:
працівників Національної поліції;
бійців Національної гвардії України.
У СБУ пояснили, що головною метою заходів є:
виявлення та запобігання загрозам розвідувально-підривної діяльності;
нейтралізація можливих диверсій;
підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України.
Зазначається, що заходи відбуватимуться з урахуванням правового режиму воєнного стану.
Під час проведення безпекових заходів можливі:
обмеження проходу та проїзду окремими вулицями;
перевірка документів громадян;
огляд автомобілів.
У разі виникнення обґрунтованих підозр щодо окремих осіб правоохоронці можуть проводити додаткову перевірку.
Крім того, планується огляд територій і приміщень загального користування для виявлення заборонених предметів.
У СБУ закликали жителів і гостей міста:
мати при собі документи, що посвідчують особу;
дотримуватися режиму комендантської години;
з розумінням ставитися до можливих незручностей;
виконувати законні вимоги правоохоронців.
У відомстві наголосили, що під час проведення заходів дотримуватимуться принципів законності та конституційної недоторканності прав і свобод громадян.
Нагадаємо, у ніч проти 22 лютого поблизу ТЦ "Магнус" у Львові пролунали вибухи під час виклику поліції через пограбування магазину.
Після прибуття правоохоронців стався другий вибух - згодом інцидент кваліфікували як теракт.
Унаслідок атаки загинула 23-річна патрульна, ще 25 людей зазнали поранень. Одинадцятьох госпіталізували.
Вчора стало відомо, що внаслідок теракту у Львові у лікарні помер 30-річний нацгвардієць Йосиф Павлинський, який отримав поранення під час виконання службового обов’язку.
Також у справі про теракт у Львові з’явилися нові деталі, про які стало відомо РБК-Україна.