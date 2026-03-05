RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Готовьте документы: во Львове начинаются масштабные проверки

09:00 05.03.2026 Чт
2 мин
СБУ объявила о мерах безопасности в городе
aimg Ірина Глухова
Фото: во Львове СБУ будет проводить мероприятия по безопасности (Getty Images)

С 5 марта Служба безопасности будет проводить контрразведывательные мероприятия на территории Львова. Они продлятся пять дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБУ во Львовской области в Facebook.

Читайте также: Telegram, след РФ и погибшая полицейская: что известно о теракте во Львове

Сколько продлятся мероприятия

По данным СБУ, контрразведывательные мероприятия на территории Львова продлятся с 5 по 9 марта.

Действия правоохранителей будут охватывать весь город.

Кого привлекут

К мероприятиям по безопасности, кроме Службы безопасности Украины, также привлекут:

  • работников Национальной полиции;

  • бойцов Национальной гвардии Украины.

Какова цель проверок

В СБУ объяснили, что главной целью мероприятий является:

  • выявление и предотвращение угроз разведывательно-подрывной деятельности;

  • нейтрализация возможных диверсий;

  • повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Отмечается, что мероприятия будут проходить с учетом правового режима военного положения.

Какие ограничения возможны в городе

Во время проведения мероприятий по безопасности возможны:

  • ограничение прохода и проезда по отдельным улицам;

  • проверка документов граждан;

  • осмотр автомобилей.

В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц правоохранители могут проводить дополнительную проверку.

Кроме того, планируется осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

О чем просят людей

В СБУ призвали жителей и гостей города:

  • иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

  • соблюдать режим комендантского часа;

  • с пониманием относиться к возможным неудобствам;

  • выполнять законные требования правоохранителей.

В ведомстве отметили, что во время проведения мероприятий будут придерживаться принципов законности и конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля вблизи ТЦ "Магнус" во Львове прогремели взрывы во время вызова полиции из-за ограбления магазина.

По прибытии правоохранителей произошел второй взрыв - впоследствии инцидент квалифицировали как теракт.

В результате атаки погибла 23-летняя патрульная, еще 25 человек получили ранения. Одиннадцать человек были госпитализированы.

Вчера стало известно, что в результате теракта во Львове в больнице умер 30-летний нацгвардеец Иосиф Павлинский, который получил ранения при исполнении служебного долга.

Также в деле о теракте во Львове появились новые детали, о которых стало известно РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Служба безопасности УкраиныЛьвовНациональная полицияОграничение движенияДокументы