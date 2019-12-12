СБУ в Одессе задержала интернет-агитатора, призывающего к войне

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали агитатора, который через одну из запрещенных социальных сетей распространял антиукраинские материалы и призывал к войне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, в своем аккаунте в российской соцсети злоумышленник пропагандировал идеи агрессивной войны и призывал к развязыванию военного конфликта и инспирирование вражды на национальной почве.

"Во время обыска по месту жительства агитатора оперативники спецслужбы обнаружили мобильные гаджеты и компьютерную технику с материалами, подтверждающие его противоправную деятельность. Эксперты подтвердили, что в обнародованных злоумышленником сообщениях содержится пропаганда войны", - говорится в сообщении.

Силовики открыли дело по ст. 436 Уголовного кодекса Украины и объявили задержанному о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, после смены руководства СБУ открыла почти 70 производств из-за шпионажа и государственной измены. Судебные решения уже есть по 9 делам.

Как писало РБК-Украина ранее, СБУ разоблачила попытку вербовки украинского военного из состава операции Объединенных сил со стороны российской ФСБ. Российские спецслужбы с помощью угроз заставили военного согласиться на негласное сотрудничество.