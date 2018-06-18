Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2631.55
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3051.55
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

СБУ объявила о подозрении "гендиректору топливной компании" самопровозглашенной "ДНР"

НовостиПроисшествия    18.06.2018 - 17:09
Иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)
Иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)

Мужчина финансировал незаконные вооруженные формирования боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) объявили о подозрении "гендиректору топливной компании" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР"). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как отмечается, в 2015 году житель Донецка начал финансировать боевиков на Донбассе и поставлять горюче-смазочные материалы для их нужд, впоследствии его назначили "гендиректором ГП "Республиканская топливная компания Министерства угля и энергетики "ДНР".

"Эта компания получала из России топливо для заправки военной техники боевиков. Часть горюче-смазочных материалов реализовывалась боевиками по коммерческим ценам, деньги шли на финансирование террористической организации "ДНР". Сейчас в рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 3 ст. 258-5", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что для сокрытия противоправной деятельности главари ОРДО арестовали "гендиректора топливной компании" и через Интернет распространили информацию о его исчезновении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области боевика "ДНР" заочно приговорили к 11 годам.

На этой неделе крайний срок для принятия Радой закона "О нацбезопасности", - Парубий СБУ задержала еще одного фигуранта покушения на убийство Бабченко
Теги публикации: Служба безопасности Украины, ДНР  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь