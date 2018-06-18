СБУ объявила о подозрении "гендиректору топливной компании" самопровозглашенной "ДНР"

Мужчина финансировал незаконные вооруженные формирования боевиков

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) объявили о подозрении "гендиректору топливной компании" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР"). Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Как отмечается, в 2015 году житель Донецка начал финансировать боевиков на Донбассе и поставлять горюче-смазочные материалы для их нужд, впоследствии его назначили "гендиректором ГП "Республиканская топливная компания Министерства угля и энергетики "ДНР".

"Эта компания получала из России топливо для заправки военной техники боевиков. Часть горюче-смазочных материалов реализовывалась боевиками по коммерческим ценам, деньги шли на финансирование террористической организации "ДНР". Сейчас в рамках открытого уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 3 ст. 258-5", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что для сокрытия противоправной деятельности главари ОРДО арестовали "гендиректора топливной компании" и через Интернет распространили информацию о его исчезновении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области боевика "ДНР" заочно приговорили к 11 годам.