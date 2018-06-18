У Миколаївській області бойовика "ДНР" заочно засудили до 11 років

Уродженець Миколаївської області з 2014 року воює проти української армії

У Миколаївській області бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" заочно засудили до 11 років позбавлення волі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що уродженець Миколаївської області у 2014 році приєднався до лав незаконних озброєних формувань, де проходив службу в так званих "стрілецькому батальйоні слов'янської дивізії" та "республіканській гвардії".

"Зловмисник зі зброєю в руках брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Бойовика визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Слов'янську викрили бойовика "ДНР" з арсеналом зброї.