Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Миколаївській області бойовика "ДНР" заочно засудили до 11 років

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 11:59
Фото: ілюстративне фото (facebook.com-abazia)
Фото: ілюстративне фото (facebook.com-abazia)

Уродженець Миколаївської області з 2014 року воює проти української армії

У Миколаївській області бойовика самопроголошеної "Донецької народної республіки" заочно засудили до 11 років позбавлення волі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

Повідомляється, що уродженець Миколаївської області у 2014 році приєднався до лав незаконних озброєних формувань, де проходив службу в так званих "стрілецькому батальйоні слов'янської дивізії" та "республіканській гвардії".

"Зловмисник зі зброєю в руках брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Бойовика визнали винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Слов'янську викрили бойовика "ДНР" з арсеналом зброї.

 

Учасницю "ДНР" засудили до 8 років позбавлення волі
Теги публікації: ДНР, приговор, Николаевская область  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся