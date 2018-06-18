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Інтерв'ю

СБУ оголосила про підозру "гендиректору паливної компанії" самопроголошеної "ДНР"

НовиниНадзвичайні події    18.06.2018 - 17:09
Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)
Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Чоловік фінансував незаконні збройні формування бойовиків

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) оголосили про підозру "гендиректору паливної компанії" самопроголошеної "Донецької народної республіки" ("ДНР"). Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як зазначається, в 2015 році мешканець Донецька почав фінансувати бойовиків на Донбасі та постачати паливно-мастильні матеріали для їхніх потреб, згодом його призначили "гендиректором ГП "Республиканская топливная компания Министерства угля и энергетики "ДНР".

"Ця компанія отримувала з Росії паливо для заправки військової техніки бойовиків. Частина паливно-мастильних матеріалів реалізовувалась бойовиками за комерційними цінами, гроші йшли на фінансування терористичної організації "ДНР". Наразі, у рамках відкритого кримінального провадження, зловмиснику оголошено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5", - йдеться у повідомленні. 

Разом з тим, зазначається, що для приховування протиправної діяльності ватажки ОРДО арештували "гендиректора паливної компанії" та через Інтернет розповсюдили інформацію про його зникнення. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Миколаївській області бойовика "ДНР" заочно засудили до 11 років.

Цього тижня крайній термін для прийняття Радою закону "Про нацбезпеку", - Парубій СБУ затримала ще одного фігуранта замаху на вбивство Бабченка
Теги публікації: Служба безпеки України, ДНР  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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