СБУ оголосила підозру екс-заступник директора "Укрхімтрансаміаку" у розтраті 8,5 млн гривень

Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

СБУ виявила розтрату коштів "Укрхімтрансаміака" при закупівлі обладнання

Співробітники Служби безпеки України викрили факт розтрати 8,5 млн гривень при закупівлі обладнання державним підприємством "Укрхімтрансаміак". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що оперативниками було встановлено, що в 2013 році екс-керівництво держпідприємства провело тендер на поставку за завищеною вартістю обладнання аміакопроводу в російській компанії. Також зазначено, що дане обладнання не відповідає технічним нормам і не може бути встановлено на аміакопроводі. За оцінками експертів, через реалізацію цієї угоди державному бюджету було завдано збитків на 8,5 млн гривень.

"Слідчі СБУ оголосили підозру колишньому заступникові директора ДП "Укрхімтрансаміак" у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила масштабний механізм фінансування "ЛНР". На тимчасово окупованій частині області діє фінансова установа, яка забезпечує незаконне рух коштів на підконтрольну українській владі територію.