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В СБУ обвинили иностранные спецслужбы в попытках расшатать ситуацию в Одесской области

Новости » Политика     22.05.2020 - 17:02
В СБУ обвинили иностранные спецслужбы в попытках расшатать ситуацию в Одесской области
Фото: Иван Баканов (РБК-Украина)

СБУ в своей работе будет уделять еще больше внимания Одесской области

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов обвинил иностранные спецслужбы в попытках дестабилизировать ситуацию в Одесской области. Такое заявление он сделал во время рабочего визита в регион.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По словам Баканова, учитывая стратегическое расположение Одесской области, служба будет уделять этому региону еще больше внимания. Он добавил, что СБУ успешно противодействует влиянию иностранных спецслужб на ситуацию в области.

"Одесская область - самый большой по территории регион Украины. Многонациональный, с большой протяженностью границ, мощными морскими торговыми портами и серьезным экономическим потенциалом. И мы прекрасно знаем, как иностранные спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Одесской области. Но им это не удастся. СБУ успешно противодействует таким попыткам и будет это делать и впредь", - подчеркнул он.

Баканов отметил, что на СБУ возлагается дополнительная ответственность за сохранение безопасности в Одесской области из-за особенностей этого региона.

"Не стоит забывать отдельные события, которые происходили в Одессе, начиная с 2014 года. Поэтому наша контрразведка должна быть здесь на самом высоком уровне", - добавил глава СБУ.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что трагические события 2 мая 2014 года в Одессе были очередным элементом реализации Россией провального проекта "Новороссия", направленного на дестабилизацию ситуации на юге и востоке Украины.

Также РБК-Украина писало, что Баканов назвал главные направления работы СБУ сегодня. Баканов рассказал, что приоритетными направлениями работы ведомства в условиях гибридной войны являются контрразведка и защита национальной безопасности государства.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Служба безопасности УкраиныОдессаспецслужбыдестабилизацияИван Баканов
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