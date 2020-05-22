В СБУ звинуватили іноземні спецслужби у спробах розхитати ситуацію в Одеській області

Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

СБУ у своїй роботі приділятиме ще більше уваги Одеській області

Голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов звинуватив іноземні спецслужби у спробах дестабілізувати ситуацію в Одеській області. Таку заяву він зробив під час робочого візиту в регіон.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За словами Баканова, враховуючи стратегічне розташування Одеської області, служба приділятиме цьому регіону ще більше уваги. Він додав, що СБУ успішно протидіє впливу іноземних спецслужб на ситуацію в області.

"Одеська область - найбільший за територією регіон України. Багатонаціональний, з великою протяжністю кордонів, потужними морськими торгівельними портами та серйозним економічним потенціалом. І ми чудово знаємо, як іноземні спецслужби намагаються розхитати ситуацію на Одещині. Але їм це не вдасться. СБУ успішно протидіє таким спробам і буде це робити й надалі", - наголосив він.

Баканов зазначив, що на СБУ покладається додаткова відповідальність за збереження безпеки в Одеській області через особливості цього регіону.

"Не варто забувати окремі події, які відбувалися в Одесі, починаючи з 2014 року. Тому наша контррозвідка має бути тут на найвищому рівні", - додав глава СБУ.

Нагадаємо, раніше в МЗС України заявили, що трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі були черговим елементом реалізації Росією провального проекту "Новоросія", спрямованого на дестабілізацію ситуації на півдні та сході України.

Також РБК-Україна писало, що Баканов назвав головні напрями роботи СБУ сьогодні. Баканов розповів, що пріоритетними напрямками роботи відомства в умовах гібридної війни є контррозвідка та захист національної безпеки держави.

Автор: Дмитро Левицький