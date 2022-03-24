СБУ обнародовало очередные доказательства, что Россия отправила на войну срочников (видео)

Служба безопасности Украины получила новые доказательства того, что Россия отправила на войну срочников. Сообщается, что они испуганы и не имеют военной подготовки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В частности, в разговоре срочник, которого прислали захватывать Николаев, рассказал, как его подразделение вдребезги разбили ВСУ.
"Все наши машины нах**, остались 2 машины, 2 танка. Колесная техника вся пошла, все снаряды, вся еда. Все, просто ничего нет. 60% боевой готовности минус", - сказал он.
К тому же срочники, которые боятся вылезать из окопов, не имеют военной подготовки и не хотят воевать.
Кроме того, оккупанты советуют друг другу бежать любыми способами.
В СБУ отметили, что у оккупантов еще есть 2 пути: сдаться в плен или убираться вон из Украины.
Ранее мы сообщали, что в СБУ назвали список Telegram-каналов, координируемых спецслужбами РФ.
Также мы писали, что СБУ за сутки задержала белорусского шпиона и нескольких пророссийских коллаборантов.
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