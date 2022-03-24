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СБУ оприлюднило чергові докази, що Росія відправила на війну строковиків (відео)

СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Служба безпеки України отримала нові докази того, що Росія відправила на війну строковиків. Повідомляється, що вони перелякані та не мають військової підготовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зокрема, у розмові строковик, якого надіслали захоплювати Миколаїв, розповів, як його підрозділ вщент розбили ЗСУ.

"Всі наші машини нах**, залишилися 2 машини, 2 танки. Колісна техніка вся пішла, всі снаряди, вся їжа. Все, просто нічого нема,. 60% бойової готовності мінус", - сказав він.

До того ж строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки та не хочуть воювати.

Окрім того, окупанти радять один одному тікати будь-якими способами.

У СБУ зазначили, що в окупантів ще є 2 шляхи: здатися в полон або забиратися геть з України.

Раніше ми повідомляли, що в СБУ назвали список Telegram-каналів, що координуються спецслужбами РФ.

Також ми писали, що СБУ за добу затримала білоруського шпигуна та кількох проросійських колаборантів.

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