СБУ оприлюднило чергові докази, що Росія відправила на війну строковиків (відео)

Зокрема, у розмові строковик, якого надіслали захоплювати Миколаїв, розповів, як його підрозділ вщент розбили ЗСУ.

"Всі наші машини нах**, залишилися 2 машини, 2 танки. Колісна техніка вся пішла, всі снаряди, вся їжа. Все, просто нічого нема,. 60% бойової готовності мінус", - сказав він.

До того ж строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки та не хочуть воювати.

Окрім того, окупанти радять один одному тікати будь-якими способами.

У СБУ зазначили, що в окупантів ще є 2 шляхи: здатися в полон або забиратися геть з України.