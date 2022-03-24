СБУ оприлюднило чергові докази, що Росія відправила на війну строковиків (відео)

Служба безпеки України отримала нові докази того, що Росія відправила на війну строковиків. Повідомляється, що вони перелякані та не мають військової підготовки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зокрема, у розмові строковик, якого надіслали захоплювати Миколаїв, розповів, як його підрозділ вщент розбили ЗСУ.
"Всі наші машини нах**, залишилися 2 машини, 2 танки. Колісна техніка вся пішла, всі снаряди, вся їжа. Все, просто нічого нема,. 60% бойової готовності мінус", - сказав він.
До того ж строковики, які бояться вилазити з окопів, не мають військової підготовки та не хочуть воювати.
Окрім того, окупанти радять один одному тікати будь-якими способами.
У СБУ зазначили, що в окупантів ще є 2 шляхи: здатися в полон або забиратися геть з України.
Раніше ми повідомляли, що в СБУ назвали список Telegram-каналів, що координуються спецслужбами РФ.
Також ми писали, що СБУ за добу затримала білоруського шпигуна та кількох проросійських колаборантів.
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