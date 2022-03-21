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СБУ за сутки задержала белорусского шпиона и нескольких пророссийских коллаборантов

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Украина, Понедельник 21 марта 2022 15:12
СБУ за сутки задержала белорусского шпиона и нескольких пророссийских коллаборантов Служба безопасности Украины (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Служба безопасности Украины за минувшие сутки задержала белорусского шпиона и пророссийских коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, в Луганской области СБУ расследует действия представителя "пресслужбы" так называемой "ЛНР" Ивана Филипоненка, который публично заявлял якобы о сдаче Рубежного оккупантам.

Также в Днепропетровской области перехватили пророссийского агитатора, который распространял выгодные Кремлю фейковые материалы в соцсетях и собирал данные относительно обороноспособности Киева и Днепра.

В Волынской области задержали гражданина Беларуси, который собирал для врага информацию о размещении и передвижении техники ВСУ и состоянии мобилизации в регионе.

К тому же в Кировоградской области разоблачили украинца, который открыто поддерживал широкомасштабное вторжение РФ. Также он высказывал пророссийскую позицию.

В СБУ отметили, что сейчас все коллаборанты задержаны и будут отвечать за свои действия перед законом.

Ранее мы сообщали, что в СБУ заявили, что российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине.

Также мы писали, что СБУ за сутки задержала бойца группировки "Сомали" и нескольких российских шпионов.

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Служба безопасности Украины
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