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В СБУ назвали список Telegram-каналов, координируемых спецслужбами РФ

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Украина, Понедельник 21 марта 2022 17:46
В СБУ назвали список Telegram-каналов, координируемых спецслужбами РФ Фото: СБУ назвали ресурсы, координируемые спецслужбами РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Служба безопасности Украины опубликовала список Telegram-каналов, координируемых Российской Федерацией. Украинцев призвали проверять информацию и доверять только официальным ресурсам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, к переченю пророссийских ресурсов относятся Telegram-каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Отмечается, что таким образом Россия продолжает осуществлять психологические и информационные спецоперации.

"Поэтому в очередной раз призываем вас не доверять этим и другим пропагандистским ресурсам, не распространять их публикации и не способствовать врагу. Доверяйте проверенным и официальным источникам информации!"- добавили в СБУ.

Напомним, в Одесской области разоблачили граждан Украины, которые собирали информацию о ВСУ и намеревались передать ее российским оккупантам.

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