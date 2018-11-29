Украинские моряки в Керченском проливе подверглись 6 видам нападения со стороны РФ

Фото: Олег Фролов (РБК-Украина)

Военные РФ отработали навыки по применению различных видов вооружения на украинских кораблях

Украинские моряки в Керченском проливе подверглись 6 различным видам нападения со стороны Российской Федерации. Об этом сегодня, 29 ноября, в ходе брифинге сообщил замглавы Службы безопасности Украины Олег Фролов, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Фролова, украинские корабли стали мишенью для российских военных вызывающе отработать свои навыки применения разных видов вооружения.

"Украинские военные выжили чудом, ведь подверглись 6 различным видам нападения, а именно: таран украинского малого буксира российским кораблем "Дон" погрануправления ФСБ РФ, боевое применение двух ракет российским многоцелевым истребителем Су-30, боевое применение двух ракет российским вертолетом К-52, применение крупнокалиберного корабельного вооружения, штурм украинских кораблей российским спецназом с применением физического насилия по отношению к нашим морякам", - сказал он.

В СБУ добавили, что шестой вид насилия продолжается сейчас - физическое, моральное, психологическое давление и незаконный арест 24-х украинских военных моряков, а также отказ в допуске и сокрытие информации о трех раненых.

Напомним, 25 ноября РФ атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате действий российских военных были захвачены три украинских корабля, а также 24 украинских военных.

Как писало РБК-Украина, из-за действий РФ в 10 областях Украины ввели военное положение до 26 декабря 2018 года.