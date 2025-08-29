"СБУ непогано працює". Чи поменшало фейкових відстрочок у вишах

Чи багато зараз "зловживань" із відстрочками

За словами експерта, сьогодні ситуацій із так званими фейковими відстрочками - коли людина вступає в університет, щоб бути студентом "на папері" та мати привід не служити в армії - поменшало.

"Зараз це вже бояться робити, з цим стало краще. Ось ти вступаєш в університет і вчишся тільки "на папері", а в тебе є відстрочка. За хабарі закриваєш сесію і тебе 4 роки не відраховують, ти типу студент", - пояснила "схему" Семенова.

Вона нагадала, що зараз вже запроваджено певні обмеження.

"І по віку, і щоб це було послідовне навчання. І це - дуже правильно", - вважає президент КАІ.

Вона зауважила, що Служба безпеки України в цілому "дуже гарно взялася за розслідування цих кейсів".

"Я ще не знаю випадків, коли це довели до суду. Але це розслідують. Запитують в університетів документи: чи здавала людина іспити, чи взагалі була людина в університеті, чи сиділа за кордоном весь час", - пояснила очільниця вишу.

Вона наголосила, що "СБУ непогано з цим працює".

"Хтось думає, що не можна відслідкувати людину. Знаю, є люди, які думають: я не поставлю на телефон "Дію" чи "Резерв+", і держава не буде за мною слідкувати. У мене для них погані новини: держава за цим досить непогано слідкує. В Києві можуть легко прослідкувати по камерах", - поділилась Семенова.

Чи були в університеті історії з "мертвими душами"

Відповідаючи на запитання, чи траплялись в Національному авіаційному університеті (адже КАІ став правонаступником НАУ) випадки з неіснуючими студентами - так званими "мертвими душами" - Семенова розповіла про дещо інше.

За її словами, "були випадки з неіснуючими співробітниками".

"Колишній керівник служби безпеки колишнього університету мав пачку зарплатних карток. На цих людей вписувалися премії. І раз на місяць він знімав гроші з усіх карток. Є відеозапис із банкомата, як він це робить", - поділилась президент КАІ.

За її словами, "поліція вже пів року все ніяк не може розслідувати, зібрати доказову базу і передати в суд".

"Це - дуже показовий кейс. Нас попросили найняти незалежну компанію, яка порахувала б завдані університету збитки", - повідомила очільниця університету.

Вона уточнила, що "збитки були на рівні 200 тисяч гривень на місяць".

"А тривало це щонайменше чотири роки. І це - тільки одна зі схем", - підсумувала фахівець.