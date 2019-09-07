СБУ назвала место прибытия пленных украинцев

Украинцы, которых в рамках обмена пленными передает российская сторона, прибудут в Международный аэропорт "Борисполь". Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, освобожденные украинцы прибудут в терминал Б.

"Зал терминал Б... Там будет официальная церемония встречи", - отметила Гитлянская.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал 11 незаконно осужденных украинцев перед обменом пленными с Украиной.

Первый украинский омбудсмен Нина Карпачева отметила, что в Украину в рамках обмена пленными возвращаются 24 украинских военнопленных моряка и 11 незаконно осужденных граждан, которых помиловал российский президент Путин. По ее словам, помилование стало следствием переговоров между президентами Украины и РФ.

Как писало РБК-Украина ранее, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прибыли в аэропорт "Борисполь" для встречи украинских политзаключенных, которые участвуют в обмене.

Добавим также, 24 украинских военнопленных моряка были освобождены под личное поручительство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.