СБУ назвала имена военных РФ, причастных к ракетному удару по Днепру

Правоохранителям удалось установить имена военных армии РФ, причастных к ракетному удару по жилому дому в Днепре 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу СБУ.

"Каждое военное преступление россиян имеет конкретного исполнителя. Служба безопасности установит и обнародует данные всех поименно - чтобы ни один убийца не ушел от наказания. Пусть каждый из тех, кто нажимает "пуск", кто причастен к таким преступлениям, затем ежеминутно ждет возмездия", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

Установлено, что к совершению этого преступления причастны несколько десятков военнослужащих РФ, среди которых:

командир 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Евгеньевич, 21.06.1971 года;

командир авиационного отряда 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка майор Иваненко Алексей Сергеевич, 08.02.1987 года;

начальник штаба авиационной эскадрильи авиационной группы Дмитрий Голенков, 01.09.1978 года;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Григорьев Денис Анатольевич, 07.06.1982 года;

штурман 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Назыров Динар, 03.07.1985 года;

инженер по авиационному вооружению 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка Поцелуев Евгений, 16.06.1980 года.

Также стражи порядка осмотрели место трагедии и предварительно подтвердили тип российской крылатой ракеты Х-22, которой враг ударил по жилому дому.

"После проведения соответствующих экспертиз злоумышленникам будет сообщено о подозрении в совершении особо тяжкого преступления против Украины. Продолжаются безотлагательные следственно-оперативные действия по привлечению всех виновных к ответственности", - добавили в СБУ.