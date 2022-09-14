СБУ назвала имена предателей, вступивших в ряды "МВД РФ" в Херсонской области

Правоохранители идентифицировали ряд предателей на временно оккупированной территории Херсонской области. Речь идет о коллаборантах, вступивших в ряды так называемого "МВД РФ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

По данным следователей, в результате оперативной работы установлены личности еще шестерых коллаборантов, которые вступили в созданное оккупантами "Главное управление МВД по Херсонской области".

Фейковый орган выполняет роль по подавлению сопротивления и запугивает местных жителей. К пострадавшим применяют психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы. Задокументированы факты похищения и пытки людей.

Сейчас СБУ выявила шесть человек, которым сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности:

Фролов Е. Л. - "начальник отдела борьбы с организованной преступностью";

Яременко А. А. - "заместитель начальника тренингового центра";

Чернушенко В. В. - "начальник отдела профессиональной подготовки Управления кадрового обеспечения";

Приходько В. А. - "заместитель начальника отдела профессиональной подготовки Управления кадрового обеспечения";

Трепетин В. В. - "старший оперуполномоченный отдела раскрытия преступлений против личности";

Мазылкин М. Р. - "оперуполномоченный отдела по розыску преступников и без вести пропавших лиц".

Следователи собрали данные о каждом коллаборанте, задокументировали их преступную деятельность и установили места их пребывания и маршруты перемещения.