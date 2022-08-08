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СБУ разоблачила еще трех коллаборантов в Херсонской области (фото)

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Херсон, Понедельник 08 августа 2022 12:10
СБУ разоблачила еще трех коллаборантов в Херсонской области (фото) Фото: СБУ разоблачила еще трех коллаборантов в Херсонской области (volyn com ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ собрала доказательную базу еще на трех коллаборантов, которых РФ назначила "руководителями" в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В частности, с начала широкомасштабного вторжения РФ активно сотрудничает с оккупантами "директор" Херсонского водоканала.

"Коллаборант распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии. Благодаря этому захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг оккупированного областного центра", - рассказали в ведомстве.

По данным СБУ, еще одна коллаборантка получила "карьерное повышение" и заняла должность "и.о. главного врача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи".

"В настоящее время обоим "чиновникам" объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.

К тому же получил подозрение от СБУ и фейковый правоохранитель, который занял должность "начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями" и активно работал для срыва посевной кампании в регионе.

По его словам, СБУ осуществляет досудебное расследование по статье "Колаборационная деятельность".

Как сообщалось, СБУ установила всех коллаборантов и предателей, которые вступили в созданное оккупантами "главное управление МИД Херсонской области".

Также Служба безопасности разоблачила нескольких хакеров, действовавших против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.

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Служба безопасности Украины Херсонская область
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