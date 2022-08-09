СБУ назвала імена зрадників, які вступили до лав "МВД РФ" в Запорізькій області

​​ Служба безпеки ідентифікувала низку зрадників на тимчасово окупованій території Запорізької області. Йдеться про колаборантів, які вступили до лав так званого "МВД РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як інформують правоохоронці, мова йде про осіб, які приєдналися до створеного окупантами "главного управлєнія мвд по Запорожской області", 17 з них вже оголосила про підозру.

Так, одним із керівників псевдоутворення призначено колишнього охоронця депутата-зрадника Євгена Балицького, який наразі очолює окупаційну адміністрацію в регіоні.

Вказано, що так зване "МВД" придушує опір і залякує мешканців тимчасово окупованих територій. Для цього застосовують репресії, масові переслідування і затримання громадян за надуманими приводами.

Крім того, зафіксовані факти викрадення людей, до яких потім вчиняли насильство чи погрожували фізичною розправою.

Також колаборанти незаконно проникають до помешкань місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну Україні територію, де викрадають гроші, побутову техніку та інші особисті речі власників.

Також фейкові правоохоронці обложили "даниною" місцевих підприємців, у тому числі фермерів, за можливість вести комерційну діяльність.

СБУ назвала імена деяких колаборантів, які увійшли до "керівного складу" окупаційного органу, а саме:

Селіванов О.С. - заступник начальника "обласного" управління;

Кошель О.В. - "начальник" Мелітопольського міжрайонного управління;

Чудак В.В. - "начальник" Кам’янко-Дніпровського райвідділу;

Ракитянський С.О. - "перший заступник" Бердянського міськвідділу;

Орлов В.В. - "начальник відділу карного розшуку" Мелітопольського міжрайонного управління;

Аліпов О.Є. - "заступник начальника" Токмацького райвідділу;

Шопов С.П. - начальник "народної міліції" у тимчасово окупованому селищі Велика Білозерка Василівського району;

Мітленко Ю.В. - "начальник паспортного столу" Токмакського міжрайонного відділу;

Міхєєв В.В. - начальник "Межрайонного управления МВД Запорожской области в г.Мелитополь".

Фото: СБУ назвала імена зрадників, які вступили до лав "МВД РФ" в Запорізькій області (ssu.gov.ua)

Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці зібрали дані про ще трьох колаборантів, яких РФ призначила "керівниками" в Херсонській області.

Також Служба безпеки викрила декількох хакерів, які діяли проти України. Один з них викрадав та продавав бази даних українських банків.

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