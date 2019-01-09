СБУ назвала число лиц, привлеченных к ответственности за антиукраинскую пропаганду

Фото: СБУ (kmu.gov.ua)

К ответственности за год были привлечены 49 администраторов соцсетей

За антиукраинскую пропаганду в 2018 году Служба безопасности Украины (СБУ) привлекла к ответственности 49 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте СБУ.

Как отмечается, в целом за прошлый год СБУ обнаружила и блокировала 360 киберинцидентов.

"49 администраторов соцсетей привлечены к ответственности за антиукраинскую пропаганду, 29 лицам объявлено о подозрении, 20 приговоров суда вступили в силу", - сообщили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины в 2018 году выявила 71 человека, причастного к разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб.

Как писало РБК-Украина, в январе текущего года СБУ сообщила о депортации гражданина Республики Беларусь Павла Карназыцкого, который распространял антиукраинскую пропаганду на территории Украины. Сообщалось, что Карназыцкий был гостем на эфирах отечественных СМИ в качестве политического обозревателя. По данным СБУ, Карназыцкий неоднократно публиковал антиукраинские материалы на медиа-ресурсах, подконтрольных террористическим организациям "ДНР" и "ЛНР".