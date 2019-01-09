СБУ назвала число осіб, притягнутих до відповідальності за антиукраїнську пропаганду

Фото: СБУ (kmu.gov.ua)

До відповідальності за рік було притягнуто 49 адміністраторів соцмереж

За антиукраїнську пропаганду у 2018 році Служба безпеки України (СБУ) притягнула до відповідальності 49 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті СБУ.

Як зазначається, загалом за минулий рік СБУ виявила і блокувала 360 кіберінцидентів.

"49 адміністраторів соцмереж притягнуто до відповідальності за антиукраїнську пропаганду, 29 особам оголошено про підозру, 20 вироків суду набрали чинності", - повідомили у СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України в 2018 році виявила 71 людину, причетну до розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб.

Як писало РБК-Україна, у січні поточного року СБУ повідомила про депортацію громадянина Республіки Білорусь Павла Карназицького, який поширював антиукраїнську пропаганду на території України. Повідомлялося, що Карназицький був гостем на ефірах вітчизняних ЗМІ у якості політичного оглядача. За даними СБУ, Карназицький неодноразово публікував антиукраїнські матеріали на медіа-ресурсах, підконтрольних терористичним організаціям "ДНР" і "ЛНР".