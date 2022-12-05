СБУ навідалися до об'єктів УПЦ МП у Полтавській області

Правоохоронці навідалися до Мгарського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіального управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Повідомляється, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зазначається, що заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, що заборонені до обігу.

Нагадаємо, правоохоронці вилучили значний обсяг пропагандистської літератури Кремля, книг про сатанізм і нацистську символіку після проведення контррозвідувальних заходів в єпархіях УПЦ МП.

Окрім того, РНБО ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та колишнього нардепа Вадима Новинського.

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