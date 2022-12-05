СБУ посетили объекты УПЦ МП в Полтавской области

Правоохранители посетили Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь Полтавской и Миргородской епархии УПЦ и епархиальное управление Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.

Сообщается, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией в рамках системной работы СБУ по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

Отмечается, что мероприятия проводятся в том числе для предотвращения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов.

При участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, которые могут быть причастными к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.

Напомним, правоохранители изъяли значительный объем пропагандистской литературы Кремля, книг о сатанизме и нацистской символике после проведения контрразведывательных мероприятий в епархиях УПЦ МП.

Кроме того, СНБО ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и бывшего нардепа Вадима Новинского.

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