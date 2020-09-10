В Донецкой области чиновники ГМС выдавали боевикам загранпаспорта

Контрразведка СБУ устранила канал легализации в стране боевиков "ДНР". Сотрудники Миграционной службы незаконно выдавали украинские загранпаспорта террористам.

Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

В ходе расследования установлено, что сотрудники трех территориальных центров и одного из райотделов Государственной миграционной службы в Донецкой области оформляли документы украинского образца, включая загранпаспорта, жителям оккупированной части Донбасса без прохождения процедуры и присутствия граждан. Среди них были чиновники и боевики "ДНР", никогда не пересекавшие линию разграничения.

В ходе обысков в офисах сервисных центров и миграционной службы изъяли формы, заполненные для боевиков. Также были обнаружены копии водительских удостоверений, экзаменационных карточек и медицинских справок на имя боевиков.

После завершения обысков суд признает недействительным заполненные бланки для загранпаспортов.

Ранее сообщалось, что в Тернополе задержали изготовителей фальшивых паспортов ЕС.

Также РБК-Украина писало, что СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в страны ЕС.