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В Тернополе задержали изготовителей фальшивых паспортов ЕС

Тернополь, Среда 09 сентября 2020 17:10
В Тернополе задержали изготовителей фальшивых паспортов ЕС
Фото: полиция (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В Тернополе полиция задержала группировку, которая занималась изготовлением фальшивых документов и голографических элементов. Среди прочего, это были паспорта граждан Европейского союза.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Злоумышленники наладили схему производства и продажи на территории Украины поддельных документов, которые содержат защитные голографические элементы.

"ID-карты - паспорта граждан Польши, Литвы, Румынии, Болгарии, Словакии - и водительские удостоверения, злоумышленники изготавливали на заказ клиентов по 120-350 евро. После заказа "клиенты" вносили задаток - тысячу гривен - на соответствующую банковскую карту, остальное - наложенным платежом в почтовом отделении при получении товара", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров предлагает усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство.

Также РБК-Украина писало, что СБУ задержала в Днепре мужчину, который использовал поддельное служебное удостоверение майора спецслужбы.

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