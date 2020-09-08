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СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в страны ЕС

Вторник 08 сентября 2020 21:25
СБУ перекрыла канал нелегальной миграции в страны ЕС
Фото: задержание злоумышленников (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

Служба безопасности Украины разоблачила канал нелегальной миграции иностранцев через государственную границу в страны Европейского Союза. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, гражданин одной из азиатских стран, который организовал незаконный бизнес, имел вид на жительство в Украине. Клиентов он подыскивал в Киеве и Львове среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока.

За денежное вознаграждение в 2,5 тысячи долларов злоумышленник обеспечивал клиентам переход границы вне контрольно-пропускных пунктов. Его задержали во время подготовки к переправке группы из четырех нелегальных мигрантов через государственную границу в одном из районов Ивано-Франковской области.

Фото: задержание злоумышленников (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила группу, которая занималась подделкой паспортов стран Евросоюза.

Также ранее сообщалось, что Кабинет министров предлагает усилить ответственность за подделку паспортов, свидетельств о браке и других документов, удостоверяющих личность и гражданство.

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