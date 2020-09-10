ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

СБУ накрила канал легалізації бойовиків «ДНР» сотрудниками Міграційної служби

Автор: РБК-Україна

Контррозвідка СБУ усунула канал легалізації в країні бойовиків "ДНР". Співробітники Міграційної служби незаконно видавали українські закордонні паспорти терористам.

Про це повідомляє сайт Служби безпеки України.

У ході розслідування встановлено, що співробітники трьох територіальних центрів і одного з райвідділів Державної міграційної служби в Донецькій області оформляли документи українського зразка, включно з закордонними паспортами, жителям окупованої частини Донбасу без проходження процедури і присутності громадян. Серед них були чиновники і бойовики "ДНР", які ніколи не перетинали лінію розмежування.

У ході обшуків в офісах сервісних центрів та міграційної служби вилучили форми, заповнені для бойовиків. Також були виявлені копії водійських посвідчень, екзаменаційних карток і медичних довідок на ім'я терористів.

Після завершення обшуків суд визнає недійсним заповнені бланки для закордонних паспортів.

Раніше повідомлялося, що у Тернополі затримали виробників фальшивих паспортів ЄС.

Також РБК-Україна писало, що СБУ перекрила канал нелегальної міграції в країни ЄС.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки УкраїниДНРпаспорт