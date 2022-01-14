СБУ о массовых минированиях в Украине: инструмент гибридной войны со стороны России

Служба безопасности Украины считает, что за волной сообщений о минировании объектов в регионах Украины может стоять Россия. А массовые псеводминирования нацелены на создание напряжения и панических настроений в украинском обществе.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Обращаем внимание: сообщения о псеводминировании - распространенный инструмент в условиях гибридной агрессии, которую Российская Федерация ведет против Украины. При таких условиях крайне важно, чтобы украинское общество четко это понимало", - подчеркнул он.

Представитель СБУ призвал граждан сохранять спокойствие, а украинские СМИ тщательно проверять информацию о минировании, чтобы "не способствовать реализации вражеских специальных информационных операций".

"Служба безопасности Украины и, в частности, Антитеррористический центр при СБУ, вместе с Национальной полицией в рамках своего функционала ежедневно отрабатывают каждое из таких сообщений" - добавил Дехтяренко.