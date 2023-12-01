СБУ ліквідувала схему перевезень людей до РФ. Пасажирами були колаборанти

Правоохоронці заблокували канал незаконних перевезень людей з України до Росії. Ним користувалися колаборанти та поплічники окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

До Росії їхали через країни Європи

Правоохоронці заблокували в Запоріжжі канал незаконних пасажирських перевезень у Росію та тимчасово окуповані регіони України й у зворотному напрямку. За матеріалами справи, серед клієнтів підпільних рейсів були колаборанти, які намагалися виїхати до РФ, щоб сховатися від правосуддя.

Нелегальні поїздки за межі України здійснювали двома автобусами під виглядом комерційної діяльності місцевого автотранспортного підприємства.

Встановлено, що маршрут у бік Росії пролягав через кілька європейських країн. Для безперешкодного пересування територією країни-агресора фігуранти сплачували до бюджету РФ податки та збори.

Людей також вивозили на окуповані території

Кінцевим "пунктом призначення" нелегальних перевезень були тимчасово окуповані райони на сході та півдні України, куди автобуси заїжджали з території Росії.

Вартість квитка на такий рейс становила 350 американських доларів в один бік.

Для проїзду тимчасово захопленими територіями нашої держави зловмисники співпрацювали з представниками місцевих окупаційних адміністрацій.

Фото: Затримання та обшук (facebook.com/SecurSerUkraine)

Серед іншого - фігуранти отримували від російських загарбників "замовлення" на приховане вивезення їхніх поплічників із підконтрольної Україні території.

Хто встиг скористатися послугами перевізників

Таким нелегальним "трафіком" хотіла скористатися мешканка тимчасово окупованої частини Запоріжжя, яка "допомагала" агресору проводити псевдовибори до місцевих "законодавчих зборів РФ".

Згодом зловмисниця виїхала на Вінниччину, щоб приховати у родичів гроші, які отримала від загарбників за проведення фейкового плебісциту. Після цього вона збиралася замовити "квиток у зворотному напрямку" через фігурантів-перевізників. Утім, співробітники СБУ своєчасно викрили колабораціоністку та затримали її.

Як встановило слідство, нелегальні перевезення організував житель Запоріжжя, який раніше відбував покарання за розбій. До протиправної діяльності він залучив двох своїх знайомих, які займалися пошуком клієнтів і вели чорну бухгалтерію.

СБУ оголосила підозри

За наявними даними, щомісяця ділки "заробляли" до 1 млн грн.

Під час обшуків у їхніх квартирах виявлено:

мобільні телефони та документи з доказами злочинних дій;

готівку, ймовірно отриману від нелегального бізнесу.

Наразі всім трьом фігурантам повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Гучні злочини в Україні

Правоохоронці затримали одного з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили у матері загиблого військовослужбовця 7,5 млн гривень, які вона отримала як грошову допомогу від держави.

Також сьогодні стало відомо, що правоохоронці в Харкові затримали афериста, який обіцяв дружині загиблого військового "повернути його з полону" за 10 тисяч доларів.